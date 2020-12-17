هذه هي الصورة الرسمية الأولى لهاتف جالكسي S21

كثيرة هي التسريبات والتقارير حول سلسلة جالكسي S21، وكما نعلم فهذا أمر طبيعي تمامًا، هذا حيث أن السلسلة المنتظرة قادمة في خلال أسابيع قليلة، لكن في حالة أنك لم تقتنع كثيرًا بالتسريبات فاليوم لدينا صورة حقيقية للهاتف، وهي التي سرّبها المسرّب المعروف إيفان بلاس، وهذه الصورة هي في الواقع واحدة من الصور الترويجية للهاتف، أو التي تسمى بالصور الصحفية.

الصورة الرسمية الأولى لهاتف جالكسي S21

الصورة المسرّبة هي صورة من هاتف سامسونج جالكسي S21 العادي، أي ليس إصدار “بلس” أو “ألترا”، هذا بعدما شاركناكم فيديو حقيقي لإصدار بلس في وقت سابق، والصورة وكما ترون لا تكشف سوى عن واجهة الهاتف الأمامية، وهو أمر محبط كون أن التسريبات قد كشفت عن تغيير كبير في تصميم السلسلة من الجهة الخلفية، لكنه أمر لم يؤكد -رسميًا- بعد.

الهاتف قادم مع معالج سنابدراجون 888 في السوق الأمريكي وأسواق أخرى محدودة، بينما سيتم توجيهه لباقي بقاع العالم مع معالج إكسينوس 2100 الجديد والذي شاركناكم تجارب الأداء الخاصة به يوم أمس، وفيما يلي وحتى لا نطيل عليكم تعرض عليكم الصورة المسرّبة:

• عاجل – تسريب فيديو حقيقي لمقارنة بين جالكسي S21+ وآيفون 12 برو ماكس

• ظهور هاتف جالكسي S21 ألترا على منصة Geekbench بمعالج إكسينوس 2100 الجديد

من المتوقع أن تظهر تسريبات أخرى إضافية للسلسلة في الأيام المقبلة، هذا هو الأمر الطبيعي حتى يتم الكشف عن السلسلة رسميًا، يُذكر أيضًا أن السلسلة الجديدة لن تأتي مع شاحن وسماعة في العلبة! وهذا بعدما سخرت سامسونج من أبل بعدما فعلت ذلك، لكن على كل حال، هذا كان متوقعًا. ما رأيك؟ وهل تنوي اقتناء هاتف من سلسلة S21؟