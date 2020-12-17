الصين تُحذر مواطنيها من شراء لقاح كورونا عبر الإنترنت

حذَّرَت شركتا Sinopharm” وSinovac” الصينيتان، اللتان تجريان تجارب المرحلة النهائية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المواطنين من شراء اللقاح عبر الإنترنت، بعدما ظهرت لقاحات لم تلقَ تصديقاً بعد من قِبل المُنظمين للبيع في السوق السوداء.

وأوضح تقرير لصحيفة “The Times” البريطانية، الأربعاء نقلاً عن وسائل إعلام صينية، أن سعر بيع اللقاحات المذكورة في السوق السوداء، يقارب 20 ضعف السعر المُعلَن ، إذ يقدم البائعون عبر الإنترنت لقاحاتٍ صينية الصنع مقابل 1050 دولاراً للجرعتين.

وقالت صحيفة “The Global Times ” إنه تم السماح لبعض المواطنين في الصين بأخذ اللقاحات المُرشحة، كجزءٍ من خطة اختبار الطوارئ قبل إكمال التجارب السريرية وفقا لموقع عربي بوست.

يُذكر أن قرابة المليون صيني مقاطعة جيجيانغ الشرقية تلقوا اللقاح في أكتوبر الماضي من قبل السلطات لمن هم بحاجةٍ للسفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة

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