الأمير هاري وزوجته يطلقان مشروعهما الخاص على موقع “Spotify” السويدي

أعلن موقع The Verge الأمريكي عن نية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعمل مشروعهم الخاص وإطلاق ملفاتهم الشخصية بأصواتهم على موقع (Spotify) السويدي.

وانشأ الزوجان شركة إنتاج Archewell Audio باسم ابنهما ارتشي والذي سيقومون من خلاله بإنتاج عروض أخرى مع بدء العام المقبل، وسيظهران على موقع Spotify كضيوف رأس السنة.

وسيركز الأمير هاري في مواضيعه على المحاربين القدامى أما ماركل فستبحث في قضايا المساواة بين الجنسيين، يذكر أن الزوجان يسيران على خطى باراك وميشيل أوباما، اللذان وقعا أيضا على عقد مع Spotify وافتتحا شركة إنتاج خاصة بهما.

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