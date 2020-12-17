تطبيق تليغرام يتعطل مرتين خلال يوم واحد فقط

أفاد موقع Downdetector أن عمل تطبيق تليغرام تعرض لعطلين خلال يوم أمس الأربعاء وكانت 90% من الشكاوي تتعلق بالاتصال بالتطبيق و9% من المشتكين لم يستطيعوا إرسال الرسائل النصية.

وجاءت أغلب شكاوي المستخدمين من دول التشيك وسويسرا وأوكرانيا وألمانيا وروسيا وبيلاروس وبعض الدول الأخرى وأكد الموقع الرسمي أن هناك دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط تعرضت للخلل أيضاً.

واعتذر تطبيق تليغرام حول المشكلة التي واجهها المستخدمون وقال في تدوينه “تحن نعمل على حل المشكلة وإعادة مستخدميها للعمل مع التطبيق عبر الإنترنت، نرجو من المستخدمين الإنتظار، ونعتذر منهم على الإزعاج”.

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