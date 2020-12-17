أمازون تطلق سوارها الذكي Halo لمتابعة الحالة الصحية

أصبح سوار شركة أمازون Halo متاحاً للبيع في عدد من بلدان العالم بسعر 99.9 دولار للنسخة العادية و116 دولار للسوار المجهز بحزام من السيليكون.

وجاء السوار مع حساسات إلكترونية يستطيع من خلالها قياس معدل نبضات القلب، ومعدلات النشاط البدني للمستخدم ودرجات حرارة جسمه فضلاً عن معدلات الطاقة التي يحرقها بشكل تقريبي أثناء ممارسته للنشاطات البدنية، ومعدلات النوم اليومية.

وتخزن هذه البيانات وتنقل الى تطبيق خاص في الهواتف الذكية لتقدم تقارير تهم مستخدميها، وجهز مع مايكروفونات خاصة، ويمكن دراسة الحالة النفسية للمستخدم عن طريق تسجيل نبرات الصوت ومعاينة البيانات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي.

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