تويتر تتخلى عن تطبيق تابع لها مخصص لخدمات البث المباشر عبر الإنترنت

كشف القائمون على شبكة تويتر عن قرار التخلي عن تطبيق Periscope التابع لها والمخصص لخدمات البث المباشر عبر الإنترنت والذي سيتوقف عن العمل اعتباراً من 31 مارس العام القادم، ووصفت القرار بأنه صعب.

وفي البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية بينت أن التوقف سيشمل نظامي iOS و Android ،ولن يتمكن أي مستخدم من إنشاء حساب جديد على الموقع، وعوضاً عن هذا التوقف سيطلق تويتر ميزة Twitter Live عبر تطبيقها الأساسي الذي يحمل اسمها.

يذكر أن تويتر استحوذت على التطبيق في يناير 2015 وأعلنت في نوفيمبر الماضي أن تطبيق Periscope قد يحصل على ميزة Fleets التي ستسمح لمستخدميه بنشر تغريدات تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة من نشرها.

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