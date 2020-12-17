فيديو – هواوي تطلق نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 رسميًا مع مميزات تؤهله للمنافسة

عندما تعرّضت هواوي للحظر الأمريكي علمنا أن واحدة من أكبر شركات أندرويد لن تكون قادرة على استخدام نظام أندرويد بالشكل الكامل! الشركة لم تعد قادرة على تضمين خدمات وتطبيقات جوجل في هواتفها أبدًا، ومع مرور الوقت خرجت هواوي وأكدت رسميًا أنها تعمل على نظام تشغيل منافس، وحينها انقسم الناس قسمين، القسم الأول يرى أن هواوي لن تنجح أبدًا في المنافسة ضد هذه الشركات! والقسم الثاني كان يرى العكس! وها نحن بعد أكثر من عام كامل نرى نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 رسميًا!

كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل HarmonyOS 2.0

النظام تم إطلاقه رسميًا للمطورين حول العالم، وبالفعل فهواوي قد أطلقت موقعًا رسميًا للنظام مع معلومات كاملة عنه، نظام تشغيل هارموني الجديد سيعتمد على خدمات هواوي للجوال HMS بدلًا من خدمات جوجل GMS، وهي الخدمات التي تضم تطبيقات رئيسية مثل البحث، الخرائط، متجر التطبيقات.. إلخ.

النظام الجديد قد انطلق مع دعم لأكثر من 15,000 واجهة برمجية API وذلك لتسهيل برمجة التطبيقات له، ولا شك أبدًا ان هواوي ستكون قادرة على جذب المطورين والمبرمجين لنظامها مع المسابقات والهبات المالية التي تقدمها، وفيما يلي نشارككم تغريدة الإعلان الرسمي:

#HarmonyOS 2.0 Beta is available for developers now! Dr. Wang Chenglu introduced the new #HarmonyOS 2.0, with support for over 15000 APIs and integrated development tools like DevEco Studio. pic.twitter.com/aSM21ifhMD — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠

هواتف هواوي التي ستدعم نظام تشغيل HarmonyOS 2.0

كشفت هواوي أيضًا عن القائمة الرسمية للهواتف التي ستدعم نظام HarmonyOS 2.0 وهي كالتالي:

Huawei P40 (ANA-AN00)

(ANA-AN00) Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

(ELS-AN00) Huawei Mate 30 (TAS-AL00 & TAS-AN00)

(TAS-AL00 & TAS-AN00) Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00 & LIO-AN00)

(LIO-AL00 & LIO-AN00) Huawei MatePad Pro (MRX-AL19, MRX-W09 & MRX-AN19)

لاحقًا -وكما سمعنا سابقًا- سيتوفر النظام لهواتف أكثر، مع إمكانية الانتقال من أندرويد إليه والعكس! الحدس لم يتوقف هنا، هذا حيث تم عرض فيديو حقيقي للنظام أثناء عمله على أحد الهواتف، وهذا الفيديو يُمكنك أن تشاهده بالضغط هنا، وكما ستلاحظ من الفيديو، النظام لا يختلف من حيث الشكل عن واجهة EMUI 11.