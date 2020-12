الصين.. «المسبار القمري» جاهز للهبوط على الأرض

الإدارة الفضائية القومية الصينية أعلنت أن مسبار” تشانغ إيه – 5″ القمري الصيني مستعد للعودة إلى الأرض بعينات من الصخور القمرية .

وعليه أن يهبط على الأرض خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفادت صحيفة China Daily الصينية بأن المسبار يتوقع أن يهبط على الأرض في مديرية سيزوان بمنطقة منغوليا الداخلية الشمالية.

أما الناطق باسم المركز الصيني لدراسة القمر والبرامح الفضائية CNSA فقال إن كل شيء جاهز للهبوط وأضاف قائلا: “إن خبراءنا ينتظرون وصول كبسولة تحتوي على عينات التربة القمرية”.

وتشغل الكبسولة، حسب الناطق، 14% من حجم المسبار القمري. فيما يتعلق بمساحة المنطقة التي يتوقع أن يهبط المسبار فيها فتزيد بمقدار 16 مرة عن مساحة المناطق المخصصة لهبوط المركبات الصينية المأهولة. حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن المسبار سبق له أن عدل عدة مرات مساره وانتقل من مدار القمر إلى مدار الأرض. وكان اختبار قدرة المسبار على مقاومة الحرارة أثناء تحليقه بالسرعة الفضائية الثانية نحو 11.2 كلم/ثانية من إحدى المهام التي طرحها المهندسون الصينيون أمام البعثة القمرية.

