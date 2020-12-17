تعرف على أبرز عيوب سماعة AirPods Max الجديدة من ابل!

مؤخراً قامت ابل بإطلاق سماعة AirPods Max الجديدة وبدأت بالفعل في الوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بحجزها مسبقاً، كما باتت متاحة في متاجر ابل وغيرها.

بدايةً نود أن نشدد على أن سماعة AirPods Max هي واحدة من أفضل السماعات حيث تقدم تجربة صوت رائعة وراقية جداًرب تنافس أي سماعة مماثلة إن لم تتفوق عليها، بفضل وضعية إلغاء الضوضاء والصوت المحيطي السينمائي ومعادل الصوت المتكيف ووضع الشفافية وغيرها من المزايا التي تطرقنا إليها بالتفصيل في مقال سابق.

في هذا المقال نود أن ننوه ونلفت الأنظار إلى بعض الأشياء السلبية الأخرى حول السماعة وفقاً لشهادات أولئك الذين قاموا بشراء وتجربة السماعة، ومن المهم معرفة ذلك قبل الإقدام على شرائها.

أبرز عيوب سماعة AirPods Max :

السعر المرتفع

يبلغ سعر سماعة AirPods Max نحو 550 دولار أمريكي وهي بذلك أغلى من سماعات الرأس اللاسلكية الأخرى بنحو 200 دولار أمريكي في المتوسط.

مثلاً سماعة Sony WH-1000XM4 واحدة من السماعات البديلة المنافسة لا يزيد سعرها حالياً عن 300 دولار أمريكي، وهناك بدائل أخرى أيضاً مميزة في نفس الفئة السعرية.

الوزن ثقيل نسبياً

سماعة AirPods Max بها أجزاء معدنية من الألمنيوم وهي تعطيها متانة ومظهر راقٍ لكنها أيضاً تجعل وزنها أثقل بحيث تصل إلى 400 جرام تقريباً.

هذه شكوى ذكرت مرات عديدة من مستخدمي السماعة الذين يبدأون في الشعور بثقل السماعة على الأذن بعد فترة من ارتدائها أو عند المشي أو تحريك الرأس على الرغم من تشديد ابل على أن السماعة مصممة لتوزيع الوزن وتقليل الضغط على الأذن.

حافظة السماعة سيئة للغاية

تأتي سماعة AirPods Max مع حافظة تصفها ابل بأنها حافظة ذكية لكنها في الحقيقة تبدو سيئة للغاية إذ لا تقوم بحفظ كامل أجزاء السماعة وتبدو هشة ولا يعتمد عليها في الحفاظ على السماعة وخصوصاً مع كثرة السفر والتنقلات.

لا تصلح للرياضيين

سماعة AirPods Max غير مقاومة للماء أو العرق لذا فهي لا تصلح تماماً للرياضيين أو المستخدمين الذين يودون ارتدائها أثناء الجري أو ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية وخاصةً التمارين العنيفة.

لا تصلح لأجهزة الأندرويد

سماعة AirPods Max الجديدة مخصصة لأجهزة ابل بالأساس وكذلك معظم مزاياها مرتبطة بها، وعند توصيلها بأجهزة الأندرويد سوف تفقد أهم مزايا السماعة. لذا لا تشتريها إلا إذا كنت تمتلك أي من أجهزة ابل وخاصةً التي تعمل بتحديث iOS 14 الحالي وليست الاجهزة القديمة.

مخدات السماعات قد تحتاج للاستبدال لاحقاً

مخدات السماعات التي تلتصق بالأذن مع الاستخدام ومرور الوقت قد تبلى وتنضغط، صحيح أنها تلتصق مغناطيسياً بجسم السماعة ويسهل استبدالها، لكن زوج المخدات سوف يكلفك 70 دولاراً أمريكياً.

في الأخير قرار اقتناء سماعة AirPods Max يرجع لك بعد موزانة ومقارنة المزايا والعيوب والقيمة التي ستحصل عليها مقابل السعر الذي ستدفعه.

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