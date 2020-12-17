تويتر تطلق “رصاصة الرحمة” على تطبيق بيريسكوت

أكدّت شركة تويتر الأمريكية إغلاقها تطبيق Periscope الشهير بحلول مارس القادم بسبب تراجع عدد مستخدميه.

وقالت تويتر في بيانٍ لها إنّ التطبيق سيكون في حالة صيانة غير مستدامة، وأنّها ستغلقه في نهاية مارس 2021.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى عدم قدرتها على تحمل تكاليف التطبيق الذي عاش أمجاده في منتصف العقد الحالي، لأن تكلفة الحفاظ عليه ستزداد مع الوقت.

وقامت تويتر بإيقاف إنشاء الحسابات على التطبيق، ودمجت ميزات التطبيق في خدمات تقدمها الشركة مثل تويتر لايف، وأتاحت الفرصة للمستخدمين لمشاهدة عمليات البحث التي تمت مشاركتها عبر التطبيق في الفترة الحالية، كما سمحت لهم بتنزيل الأرشيف الخاص بمقاطع الفيديو والبيانات قبل إغلاق التطبيق بشكل رسمي في العام القادم.

يذكر أن تويتر استحوذت على التطبيق المميز عام 2015 ضمن جهودها لدخول مجال الفيديو بشكل عام والفيديو المباشر بشكل خاص.

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