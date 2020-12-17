منوعات

تويتر تطلق “رصاصة الرحمة” على تطبيق بيريسكوت

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة تويتر الأمريكية إغلاقها تطبيق Periscope الشهير بحلول مارس القادم بسبب تراجع عدد مستخدميه.

وقالت تويتر في بيانٍ لها إنّ التطبيق سيكون في حالة صيانة غير مستدامة، وأنّها ستغلقه في نهاية مارس 2021.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى عدم قدرتها على تحمل تكاليف التطبيق الذي عاش أمجاده في منتصف العقد الحالي، لأن تكلفة الحفاظ عليه ستزداد مع الوقت.

وقامت تويتر بإيقاف إنشاء الحسابات على التطبيق، ودمجت ميزات التطبيق في خدمات تقدمها الشركة مثل تويتر لايف، وأتاحت الفرصة للمستخدمين لمشاهدة عمليات البحث التي تمت مشاركتها عبر التطبيق في الفترة الحالية، كما سمحت لهم بتنزيل الأرشيف الخاص بمقاطع الفيديو والبيانات قبل إغلاق التطبيق بشكل رسمي في العام القادم.

يذكر أن تويتر استحوذت على التطبيق المميز عام 2015 ضمن جهودها لدخول مجال الفيديو بشكل عام والفيديو المباشر بشكل خاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك