Infinix تقتحم عالم الهواتف الرخيصة بجهاز مميز

أعلنت شركة Infinix الصينية عن هاتف جديد منخفض التكلفة أطلقت عليه Infinix Smart HD 2021.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio A20، ونظام تشغيل Android 10 GO وواجهة XOS 6.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Infinix Smart HD 2021 مقاس 6.1 بوصة وجودة عرض HD بلس، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 8 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 80 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية