نوكيا تطلق أرخص هاتف ذكي 4G في العالم

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن أرخص هاتف ذكي4G في العالم أطلقت عليه Nokia C1 Plus.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج كواد كور 1.4 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 5.45 بدقة عرض 480*960 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستبلغ دقتها 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث، وستوفره باللونين الأسود والأزرق.

يذكر أنّ الشركة الفنلندية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية في نهاية العام الجاري بسعر 69 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية