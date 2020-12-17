بريطاني يتحدى العزل ويعبر بحرا هائجا للقاء محبوبته

اضطر الشاب بريطاني دايل ماكلافلن لقطع البحر من أجل لقاء محبوبته التي تعيش في جزيرة مان.

وللقيام بهذه المغامرة قام الشاب البالغ من العمر 28 عاماً باستئجار مركبة مائية شخصية “جيت سكي” واستخدمها لعبور البحر متحدياً بذلك قوانين الإغلاق التام المفروضة في البلاد.

وقال دايل ماكلافلن الذي يعيش في إيشير الواقعة جنوب اسكتلندا إنّه التقى بحبيبته في سبتمبر الماضي أثناء عمله في صيانة الأسطح في الجزيرة، وأنّه لم يستطع مقابلتها منذ عودته لمدينته بسبب الإغلاق الذي فرض بسبب انتشار فيروس كورونا الأمر الذي دفعه للقيام بهذه المغامرة الجريئة.

واضطر الشاب العاشق لقطع 40 كيلو متر في بحرٍ هائج على الجيت سكي الذي قاده لأول مرة في حياته، واستغرقت الرحلة 4 ساعات حتى تمكن دايل من الوصول إلى الجزيرة، ليقطع بعدها 25 كيلو متر سيراً على الأقدام ليصل لمنزل حبيبته.

لكنّ سعادة الشاب بلقاء حبيبته لم تدم طويلاً، حيث ألقت الشرطة المحلية القبض عليه بتهمة دخول الجزيرة في فترة الحظر.

يذكر أنّ قاضياً محلياً أصدر حكماً بسجن دايل لمدة 4 أسابيع لانتهاكه قواعد العزل الموجودة في الجزيرة عن سابق تصور وتصميم.

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