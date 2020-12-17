منوعات

العثور على قطعة أثرية مصرية بعلبة سجائر في إسكتلندا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قادت الصدفة عالمة الآثار المصرية عبير العداني لاكتشاف قطعة أثرية نادرة مفقودة من هرم خوفو.

وقالت العالمة المصرية إنّها وجدت القطعة المفقودة منذ عقود في علبة سجائر موجودة في جامعة أبردين في اسكتلندا أثناء مراجعتها مقتنيات مجموعة آثار آسيا.

وكانت القطعة التي يعود تاريخها للفترة ما بين 3341 و3094 قبل الميلاد قد اكتشفت لأول مرة في العام 1872 على يد المهندس البريطاني واينمان ديسكون ضمن مقتنيات أخرى وجدت في غرفة الملكة داخل هرم خوفو.

وقال مسؤولون في الجامعة إنّهم حصلوا على هذه القطعة التي استخدمت في بناء هرم خوفو عام 1946 قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.

يذكر أنّ هذه القطعة إحدى 3 قطع أثرية استخرجت من هرم خوفو، أما بالنسبة للقطعتين المتبقيتين فتم وضعهما في المتحف البريطاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك