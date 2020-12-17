العثور على قطعة أثرية مصرية بعلبة سجائر في إسكتلندا

قادت الصدفة عالمة الآثار المصرية عبير العداني لاكتشاف قطعة أثرية نادرة مفقودة من هرم خوفو.

وقالت العالمة المصرية إنّها وجدت القطعة المفقودة منذ عقود في علبة سجائر موجودة في جامعة أبردين في اسكتلندا أثناء مراجعتها مقتنيات مجموعة آثار آسيا.

وكانت القطعة التي يعود تاريخها للفترة ما بين 3341 و3094 قبل الميلاد قد اكتشفت لأول مرة في العام 1872 على يد المهندس البريطاني واينمان ديسكون ضمن مقتنيات أخرى وجدت في غرفة الملكة داخل هرم خوفو.

وقال مسؤولون في الجامعة إنّهم حصلوا على هذه القطعة التي استخدمت في بناء هرم خوفو عام 1946 قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.

يذكر أنّ هذه القطعة إحدى 3 قطع أثرية استخرجت من هرم خوفو، أما بالنسبة للقطعتين المتبقيتين فتم وضعهما في المتحف البريطاني.

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