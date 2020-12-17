باب الحارة سيستمر حتى الجزء 30.. ودريد لحام يشاركه فيه

أعلنت شركة “قبنض” عن اتفاقها مع الممثل السوري القدير دريد لحام للمشاركة في الجزء من ال 12 من مسلسل باب الحارة دون أن تقدم أي تفاصيل حول الشخصية التي سيلعبها الفنان المشهور باسم غوار الطوشة في العمل.

كما أبدت الشركة استمرارها في تقديم أجزاء جديدة من العمل نظراً لمحبة الجمهور، وأكدّت رغبتها في الوصول للجزء 30 وأكثر من المسلسل الذي عرض الجزء الأول منه في العام 2006.

وأكدّت الشركة اقتراب المخرج محمد زهير رجب من الانتهاء من تصوير الجزء 11 من المسلسل الذي كتبه مروان ماروق استعداداً لعرضه في شهر رمضان القادم.

وسيشارك في الجزء 11 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية كسلمى المصري، تيسير إدريس، نجاح سكفوني، عبير شمس الدين، أمانة والي، ورنا جمول.

يذكر أن شركة قبنض استحوذت على العمل منذ جزئه العاشر بعد خلافات قضائية مع المنتج السابق بسام الملا الذي توقف عن إنتاج المسلسل.

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