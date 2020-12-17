مرضى هشاشة العظام أكثر عرضة لكسر خطير

أوضحت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث أنّ مرضى هشاشة العظام أكثر عرضة لكسر عنق الفخذ لضعف بنيتهم العظمية.

وحددت الجمعية الألمانية فئة كبار السن كأكثر الفئات تعرضاً لهذا الكسر، لسهولة سقوطهم وانزلاقهم خلال المشي بسبب ضعف بنيتهم العضلية والعظمية ومعاناتهم من الدوار بشكلٍ مستمر.

وقالت إنّ الشباب أقل الفئات تعرضها لكسر عنق الفخذ، ومعظم حالات الكسر تحدث لديهم نتيجة الصدمات الناتجة عن الحوادث.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض كسر عنق الفخذ بآلام مبرحة في منطقة الورك، الحوض، الأرجل، بالإضافة لكدمات وتورم مفصل الورك، وعدم القدرة على فرد الرجل المصابة، وتعذر القدرة على المشي.

وأكدّت الجمعية أهمية إجراء الجراحة بشكل فوري والخضوع للعلاج الطبيعي بعدها لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب هذا الكسر والتي تتمثل بمحدودية الحركة، والعرج، والآلام المزمنة، وأضرار الأعصاب، وأضرار الأوعية الدموية.

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