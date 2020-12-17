فيلم مورتال كومبات.. أحدث ضحايا كورونا

اضطرت شركة وورنر بروس الأمريكية للإنتاج السينمائي لتأجيل عرض فيلم الأكشن Mortal Kombat من 5 مارس 2021 إلى 16 أبريل 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا الذي فرض على الشركة تأجيل عرض العديد من أفلامها.

وقالت الشركة إنّها ستعرض فيلم الأكشن الجديد في دور العرض السينمائية، وشبكة البث HBO في الربيع القادم.

وفيلم مورتال كومبات من تأليف إد بون، وجريح روسو وإخراج سيمون مكويد وبطولة كل من جيسيكا ماكنامي، لويس تان، لودي لين، هيرويوكي ساندا، تادانوبو أسانو، جوش لوسون، جو تاسليم، ميكاد بروكس، تشين هان، ماكس هوانج، سيسي سترينجر.

والفيلم من أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول العديد من الشخصيات التي تمتاز بقوة خارقة، حيث تنشب بينهم عدة حروب بأماكن مختلفة من العالم.

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