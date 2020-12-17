من أجل صحتك.. تجنب الوجبات الدسمة خلال الاحتفالات

أكدّ المركز الاتحادي للتوعية الصحية خطورة تناول الأطعمة الدسمة خلال فترة الأعياد واحتفالات العام الجديد.

وقال المركز الألماني إنّ تناول الأطعمة الدسمة بكثرة خلال فترة الأعياد يشكل خطراً على صحة الإنسان لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وأشار المركز الاتحادي الألماني إلى أنّ إجراءات الإغلاق الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا تزيد من هذا الخطر لأنّها تؤدي لارتفاع قيم الكولسترول مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودعا المركز الألماني لتناول الوجبات الدسمة باعتدال خلال فترة الأعياد، بالإضافة لتناول الحساء والسلطة الخارجية، بالإضافة لاستبدال الحلويات بالأغذية الصحية كاليوسفي، والجوز، واللوز.

كما أكدّ المركز الألماني أهمية ممارسة رياضة المشي بعد تناول الوجبات الثقيلة لأنّها تساعد في تنشيط عملية الهضم، وخفض مستوى السكر في الدم، بالإضافة لتأثيره الإيجابي على الحالة النفسية والمزاجية.

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