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شاهد بالفيديو.. لصان ينالان عقابا فوريا من مكسيكي شجاع

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن مواطن مكسيكي من التصدي للصين حاولا السطو على أمواله وسرقتها بالقوة.

حيث قام اللصان باعتراض سيارة الرجل الذي يعيش في مدينة موريليا في ولاية ميتشواكان الغربية بعد خروجه من محل صرافة، ووجها السلاح في وجهه وطلبا منه تسليمه الأموال التي يملكها.

لكنّ المواطن المكسيكي فاجأ اللصين حيث تحرك بسيارته للأمام وعاد للخلف ليصدم المسلحين اللذين ركبا دراجتهما استعداداً للهروب من الموقع.

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة صوراً واضحة للصين وقالت الشرطة المكسيكية إنّ اللصين متورطان في عمليات سطو سابقة.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى رواد هذه المواقع إعجابهم بردة فعل الرجل المكسيكي الذي دافع عن نفسه بأفضل طريقة.

يذكر أنّ الشرطة المحلية أكدّت تسجيل 3990 عملية سطو في مدينة موريليا خلال العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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