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أبرز الراحلين في العام 2020

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، منها سياسية ورياضية وغيرها.

ورصدت وكالة فرانس برس، أبرزهم حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.

شهر يناير:

2 يناير : نجوى قاسم (52 عاما) إحدى أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي.

3 يناير : قاسم سليماني (62 عاما) القائد العسكري الإيراني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

10 يناير: السلطان قابوس بن سعيد (80 عاما)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.

26 يناير: كوبي براينت (41 عاما)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) ضمن فريق لوس أنجليس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية.

31 يناير: ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ”ملكة التشويق” لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

شهر فبراير

4 فبراير : نادية لطفي (83 عاما)، من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.

5 فبراير: كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

25 فبراير : حسني مبارك (91 عاما): رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب “ثورة 25 يناير” في 2011.

شهر مارس

8 مارس: ماكس فون سيدو (90 عاما)، نجم فيلم “ذي إكزورسيست” الذي عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

24 مارس: ألبير أوديرزو (92 عاما): رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

شهر أبريل

16 أبريل: لويس سيبولفيدا (70 عاما) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

25 أبريل: بير أولوف إنكويست (85 عاما)، أحد أبرز الكتاب السويديين.

29 أبريل: عرفان خان (53 عاما)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها “سلامدوغ مليونير” و”جوراسيك وورلد”.

شهر مايو

2 مايو: إيدير (70 عاما)المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

9 مايو: ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ”ليتل ريتشارد” (87 عاما)، مغن أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.

12 مايو: ميشال بيكولي (94 عاما)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.

30 مايو: حسن حسني (89 عاما)، أحد ابرز نجوم الكوميديا المصرية صاحب مسيرة تمثيلية استمرت حوالى ستة عقود.

31 مايو: كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ”كريستو” (84 عاما)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

شهر يونيو

8 يونيو: بيار نكورونزيزا (55 عاما): رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق لشعب الهوتو خلال الحرب الأهلية (1993-2006).

شهر يوليو

5 يوليو: رجاء الجداوي (81 عاما)، الممثلة المصريّة التي شاركت بحوالى 400 عمل فني. توفيت بعد معاناة أسابيع جراء مضاعفات إصابتها بكوفيد-19.

6 يوليو: إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

8 يوليو: أمادو غون كوليبالي (61 عاما)، رئيس وزراء ساحل العاج الذي توفي فجأة بنوبة قلبية وأغرق موته البلاد في أزمة سياسية.

26 يوليو: أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في “غن ويذ ذي ويند”.

شهر أغسطس

24 أغسطس: باسكال ليسوبا (88 عاما)، أول فائز برئاسة الكونغو إثر انتخابات متعددة الأحزاب والذي عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.

28 أغسطس: تشادويك بوزمان (43 عاما)، ممثل اشتُهر خصوصا بدور “بلاك بانثر” أول بطل خارق أسود في السينما.

شهر سبتمبر

2 سبتمبر: كاينغ غويك إياف الملقّب بـ”دوتش” (77 عاما)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

9 سبتمبر: جورج بيزوس (92 عاما)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.

18 سبتمبر: روث بادر غينسبورغ (87 عاما): عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

23 سبتمبر: جولييت غريكو (93 عاما)، مغنية وممثلة فرنسية.

29 سبتمبر: الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما): أمير الكويت منذ 2006. خطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته “عميد الدبلوماسية” و”حكيم العرب”.

شهر أكتوبر

4 أغسطس: كنزو تاكادا المعروف بـ”كنزو” (81 عاما)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

8 أغسطس: محمد رضا شجريان (80 عاما)، أبرز وجوه الموسيقى التقليدية في إيران.

14 أغسطس: محمود ياسين (79 عاما)، نجم السينما المصرية لعقود.

31 أغسطس: شون كونري (90 عاما)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

شهر نوفمبر

10 نوفمبر: صائب عريقات (65 عاما)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.

11 نوفمبر: الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.

12 نوفمبر: جيري رولينغز (73 عاما)، حاكم غانا لعقدين، كقائد عسكري أولا ثم كرئيس منتخب.

16 نوفمبر: وليد المعلم (79 عاما)، وزير الخارجية وأحد أبرز وجوه السلطة في سوريا.

24 نوفمبر: مامادو تانجا (82 عاما)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.

24 نوفمبر: كامبوزيا برتوي (64 عاما)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان البندقية.

25 نوفمبر: دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

28 نوفمبر: ديف بروز (85 عاما): ممثل بريطاني جسّد خصوصا شخصية “دارث فيدر” في سلسلة “حرب النجوم”.

شهر ديسمبر

2 ديسمبر: فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

7 ديسمبر: تشاك ييغر (97 عاما)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

12 ديسمبر: جون لو كاريه (89 عاما)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته “ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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