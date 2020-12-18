أبرز الراحلين في العام 2020

شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، منها سياسية ورياضية وغيرها.

ورصدت وكالة فرانس برس، أبرزهم حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.

شهر يناير:

2 يناير : نجوى قاسم (52 عاما) إحدى أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي.

3 يناير : قاسم سليماني (62 عاما) القائد العسكري الإيراني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

10 يناير: السلطان قابوس بن سعيد (80 عاما)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.

26 يناير: كوبي براينت (41 عاما)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) ضمن فريق لوس أنجليس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية.

31 يناير: ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ”ملكة التشويق” لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

شهر فبراير

4 فبراير : نادية لطفي (83 عاما)، من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.

5 فبراير: كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

25 فبراير : حسني مبارك (91 عاما): رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب “ثورة 25 يناير” في 2011.

شهر مارس

8 مارس: ماكس فون سيدو (90 عاما)، نجم فيلم “ذي إكزورسيست” الذي عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

24 مارس: ألبير أوديرزو (92 عاما): رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

شهر أبريل

16 أبريل: لويس سيبولفيدا (70 عاما) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

25 أبريل: بير أولوف إنكويست (85 عاما)، أحد أبرز الكتاب السويديين.

29 أبريل: عرفان خان (53 عاما)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها “سلامدوغ مليونير” و”جوراسيك وورلد”.

شهر مايو

2 مايو: إيدير (70 عاما)المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

9 مايو: ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ”ليتل ريتشارد” (87 عاما)، مغن أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.

12 مايو: ميشال بيكولي (94 عاما)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.

30 مايو: حسن حسني (89 عاما)، أحد ابرز نجوم الكوميديا المصرية صاحب مسيرة تمثيلية استمرت حوالى ستة عقود.

31 مايو: كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ”كريستو” (84 عاما)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

شهر يونيو

8 يونيو: بيار نكورونزيزا (55 عاما): رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق لشعب الهوتو خلال الحرب الأهلية (1993-2006).

شهر يوليو

5 يوليو: رجاء الجداوي (81 عاما)، الممثلة المصريّة التي شاركت بحوالى 400 عمل فني. توفيت بعد معاناة أسابيع جراء مضاعفات إصابتها بكوفيد-19.

6 يوليو: إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

8 يوليو: أمادو غون كوليبالي (61 عاما)، رئيس وزراء ساحل العاج الذي توفي فجأة بنوبة قلبية وأغرق موته البلاد في أزمة سياسية.

26 يوليو: أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في “غن ويذ ذي ويند”.

شهر أغسطس

24 أغسطس: باسكال ليسوبا (88 عاما)، أول فائز برئاسة الكونغو إثر انتخابات متعددة الأحزاب والذي عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.

28 أغسطس: تشادويك بوزمان (43 عاما)، ممثل اشتُهر خصوصا بدور “بلاك بانثر” أول بطل خارق أسود في السينما.

شهر سبتمبر

2 سبتمبر: كاينغ غويك إياف الملقّب بـ”دوتش” (77 عاما)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

9 سبتمبر: جورج بيزوس (92 عاما)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.

18 سبتمبر: روث بادر غينسبورغ (87 عاما): عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

23 سبتمبر: جولييت غريكو (93 عاما)، مغنية وممثلة فرنسية.

29 سبتمبر: الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما): أمير الكويت منذ 2006. خطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته “عميد الدبلوماسية” و”حكيم العرب”.

شهر أكتوبر

4 أغسطس: كنزو تاكادا المعروف بـ”كنزو” (81 عاما)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

8 أغسطس: محمد رضا شجريان (80 عاما)، أبرز وجوه الموسيقى التقليدية في إيران.

14 أغسطس: محمود ياسين (79 عاما)، نجم السينما المصرية لعقود.

31 أغسطس: شون كونري (90 عاما)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

شهر نوفمبر

10 نوفمبر: صائب عريقات (65 عاما)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.

11 نوفمبر: الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.

12 نوفمبر: جيري رولينغز (73 عاما)، حاكم غانا لعقدين، كقائد عسكري أولا ثم كرئيس منتخب.

16 نوفمبر: وليد المعلم (79 عاما)، وزير الخارجية وأحد أبرز وجوه السلطة في سوريا.

24 نوفمبر: مامادو تانجا (82 عاما)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.

24 نوفمبر: كامبوزيا برتوي (64 عاما)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان البندقية.

25 نوفمبر: دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

28 نوفمبر: ديف بروز (85 عاما): ممثل بريطاني جسّد خصوصا شخصية “دارث فيدر” في سلسلة “حرب النجوم”.

شهر ديسمبر

2 ديسمبر: فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

7 ديسمبر: تشاك ييغر (97 عاما)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

12 ديسمبر: جون لو كاريه (89 عاما)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته “ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد”.

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