العثور على قطعة أثرية داخل علبة سيجار

عن طريق الصدفة، كشف أكاديميون، أنهم عثروا في علبة سيجار بجامعة أبردين الاسكتلندية، على واحدة من ثلاث قطع أثرية وجدت داخل الهرم الأكبر في مصر ويعود تاريخها إلى 5 آلاف سنة.

وتعتبر القطعة الأثرية وهي من خشب الأرز “مهمة للغاية”.

واكتشفت لأول مرة أواخر القرن التاسع عشر، بعد أن عثر عليها المهندس البريطاني واينمان ديكسون ضمن مقتنيات أخرى في غرفة الملكة داخل الهرم، ولكنها كانت مفقودة لأكثر من 70 عاما.

وعثرت الأمينة المساعدة بالجامعة، المصرية عبير العداني، على قطعة خشب المهمة، التي أصبحت حاليا مفتتة، أثناء عملية مراجعة للعناصر الموجودة في مجموعة آثار آسيوية.

ولفت انتباه العداني أن علبة السيجار الصغيرة، تحمل صورة علم مصري قديم لا ينتمي إلى القطع الأخرى، فقامت بمراجعتها مع سجلات أخرى.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت العداني التي عملت في المتحف المصري بالقاهرة لقرابة عشر سنوات، “بمجرد أن نظرت إلى الأرقام الموجودة في سجلاتنا عن مصر، عرفت على الفور قيمتها، وأنه تم إخفاؤها فعليا على مرأى من الجميع في المجموعة الخطأ”.

وأضافت الباحثة، “أنا عالمة آثار وعملت في الحفريات في مصر، لكنني لم أتخيل أبدا أن أجد شيئا مهما من آثار بلدي هنا في شمال شرق اسكتلندا.. قد تكون مجرّد قطعة صغيرة من الخشب، وهي الآن مفتتة إلى عدة قطع، لكنها ذات أهمية كبيرة نظرا لأنها واحدة من ثلاث قطع أثرية فقط تم إخراجها من داخل الهرم الأكبر”.

وأكدت العداني أن “مجموعات آثار الجامعة ضخمة، تصل إلى مئات الآلاف من القطع، لذلك فإن البحث عنها كان بمثابة العثور على إبرة في كومة قش.. لم أصدق ذلك عندما أدركت ما كان بداخل علبة السيجار هذه والتي يبدو شكلها عاديا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية