قصّاب لبيع اللحوم النباتية في هولندا

بعد تخلّيه عن اللحوم بأنواعها، أسّس “ياب كورتيفيخ” شركته الخاصة بهدف توفير بدائل نباتية لمحبّي اللحوم، ما جعل بعض أقرباءه يعتقدون أن الأمر عبارة عن لحظة عابرة.

وباع مؤسس “القصاب النباتي” شركته لعملاق الصناعات الغذائية “يونيليفر” سنة 2018.

ووضعت المجموعة البريطانية، المشروع في قلب أولويّاتها، لتحقيق مبيعات سنوية بقيمة مليار يورو من هذه الأغذية نباتية المصدر، التي تغزو سوقا قيد الازدهار.

ويوضح كورتيفيخ في حديثه عن المشروع، “الخطوة المقبلة في يونيليفر مذهلة بالفعل. وهم يستثمرون أموالا كثيرة في هذا المشروع ويتمتّعون بمعارف واسعة وبقدرة على تطوير الماركة أينما كان”.

ويضيف”ياب كورتيفيخ”، وهو في حقل يشيّد فيه منزله المراعي للبيئة مع سقف يغطّيه العشب: هو حلم استحال حقيقة”.

ويتحدث المزارع كورتيفيخ، للمزارعين، بأنه كان “من كبار مستهلكي اللحوم” قبل أن يعتمد نظاما غذائيا نباتيا منذ 20 سنة.

ويستذكر بالقول: “رأيت أن الوقت حان كي أتوقف. فقد سئمت من هذا النظام الذي يسخّر الحيوانات للحصول على اللحوم”، وأن الأمر لم يكن سهلا، ضاحكا في نفس الوقت، الذي جعل منه وهو ابن فلاح تربّى وسط البقر الهولندي، ويفتتح ملحمة نباتية، في لاهاي 2010.

وطوّر المزارع، بمساعدة طهاة، بدائل نباتية تحاكي طعم اللحوم، من نقانق وإسكالوب وكرات لحم وغيرها.

ويكشف أن هدفه أن يصبح أكبر قصاب في العالم في أسرع وقت.

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