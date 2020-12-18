لحماية الكوالا.. أستراليا تستخدم طائرات “الدرونز”

بعد أن تلقت تحذيرات، بأن فصيلة من الكوالا، تتجه إلى الانقراض، تعمل أستراليا على إحصاء شامل لمجتمعات الكوالا في البلاد باستخدام الطائرات المسيّرة “الدرونز” وكلاب تقفّي الأثر.

ويُعتبر إحصاء أعداد الكوالا جزءاً من حزمة قيمتها 18 مليون دولار أسترالي مخصصة لحماية هذا الحيوان الأسترالي الشهير الذي ينتمي إلى فصيلة الجرابيات “تملك مثل جراب في البطن تحمل فيه وليدها”، من أخطار منها تدمير موائله وتغير المناخ والأمراض وحوادث الصدام المرورية.

وستستخدم الطائرات المسيّرة التي تقتفي الأثر الحراري للحيوانات وكلاب الأثر من أجل توثيق عدد الكوالا الذي قُدّر في دراسة من العام 2016 بـ 329 ألفاً.

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