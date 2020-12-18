“الكسكسي” يُشعل حربًا افتراضية في ليبيا

أثار إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” مجموعة عناصر جديدة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي من بينها طبق “الكُسكُس” المعروف في ليبيا منذ أقدم الأزمنة باسم “الكسكسي”، دون أي إشارة في القائمة لليبيا كأحد الدول الشهيرة بهذه الأكلة التقليدية العريقة، الغضب وطرح الأسئلة عن غياب الجهات الرسمية في ليبيا، عن هذا الغياب.

وحمّل نشطاء على مواقع التواصل في ليبيا، الجهات والحكومات، مسؤولية هذا التقصير الذي استثنى ليبيا.

ووصف المحلل السياسي والكاتب عيسى عبدالقيوم، ما حدث عبر صفحته على الفيسبوك بقوله: “فشلنا حتى في اتفاقية الكسكسي”.

وتطرق آخرون، إلى أن الأمر متوقع وغير مفاجئ، في ظل تشتت وتخبط الجهات الرسمية في ليبيا.

وشهِدت مواقع التواصل في ليبيا، يوم أمس، حراكا افتراضيا، غاضبا على عدم ذكر ليبيا في عملية الإدراج.

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