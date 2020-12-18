واتس اب يبدأ في إطلاق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الحاسوب!

ميزة المكالمات الصوتية موجودة في تطبيق واتس اب منذ عام 2016 تلاها إطلاق المكالمات المرئية عام 2017 لكن منذ ذلك الحين وهذا مقتصر فقط على تطبيق الهاتف دون الحاسوب، وهذا على وشك أن يتغير.

واتس اب بدأ بالفعل في توفير ميزة مكالمات الفيديو والصوت عبر نسخة الحاسوب، وهي ميزة طال انتظارها لفترة طويلة.

عبر تلك الميزة الجديدة سوف يتمكن المستخدمون من النواصل مع بعضهم ليس فقط عن طريق الرسائل النصية عبر واتس اب الحاسوب بل أيضاً صوتياً ومرئياً سواء باستخدام كاميرا الحاسوب أو الويب الكام ومايكروفون الحاسوب أو مايكروفون خارجي.

الميزة الآن متاحة لعدد قليل من المستخدمين لأنها في المراحل الأولى التجريبية كما نوه التطبيق، ومن المتوقع توسيع انتشارها أكثر خلال الفترة المقبلة ليشمل المزيد من المستخدمين.

بالطبع لازلت في حاجة إلى توصيل هاتفك بالإنترنت لاستخدام نسخة الحاسوب من واتس اب، لكن سوف تتمكن من إجراء المكالمات عبر جهاز الحاسوب نفسه بدلاً من الهاتف.

في حالة التواصل الشخصي قد يفي الهاتف بالغرض لإجراء محادثة صوتية أو مرئية لكن فيما يتعلق بأمور العمل والاجتماعات عبر الإنترنت فإن ثبات الكاميرا والحاسوب أمر مرغوب بالنسبة للكثيرين.

توفر ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على واتس اب يشمل أجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز وماك، كما يتوقع أيضاً أن تحصل نسخة الويب – التي تعمل من خلال المتصفح وليس برنامج – على نفس الميزة قريباً.