بعد ترميمه..”بيت الكيخيا” يعود منبرًا للفن والثقافة في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص شهدت مدينة بنغازي مساء أمس الخميس افتتاح “بيت الكيخيا” بعد صيانته وترميمه بسبب ما لحق به من إصابات بسبب الاشتباكات التي شهدتها بنغازي خلال حربها على الإرهاب. و يعد بيت الكيخيا شاهداً على أحداث تاريخية عده في فترات متعاقبة قبل أن يتحول إلى بيت للثقافة والفن والمعرفة .

وقال المؤرخ فرج نجم :””بيت الكيخيا” هو بيت عريق لإحدى أسر بنغازي بني في القرن الثامن عشر له دلالة كبيرة جدا لأنه يقع في وسط المدينة على ناصية شارع غار العقيب.

وأضاف نجم في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن البيت كان شاهدًا على تحرير المنطقة من الدواعش الذين كانوا يحتلونها ويجثمون على صدرها.

وختم المؤرخ تصريحه “ها هو “بيت الكيخيا” يرجع قلبًا نابضًا لهذه المدينة وهو محوري لأن به أنشطة ثقافية كبيرة جدا ومكمل لعدد من الأماكن الأخرى في المدينة التي يعمل على صيانتها وإحيائها كضريح عمر المختار والكنيسة والبرلمان البرقاوي”.

ومول مشروع صيانة وترميم “بيت الكيخيا” برنامج الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي .