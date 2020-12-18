إطلاق هاتف Redmi 9 Power مع معالج سنابدراجون 662 وكاميرا رباعية

كشفت شاومي اليوم عن آخر إصدارات سلسلة هواتف ريدمي الرئيسية لعام 2020، ونحن هنا نتحدّث عن هاتف Redmi 9 Power والذي تم طرحه بدايةً في السوق الهندي، على أن يتوفر في الأسواق الأخرى تباعًا، ولا يخفى على أي أحد أن هذه مجرد نسخة محسّنة من هاتف ريدمي 9 والذي أطلقته الشركة خلال عام 2020 الجاري..

مواصفات هاتف Redmi 9 Power ومميزاته وعيوبه

الهاتف الجديد قادم مع شاشة بقياس 6.53 بوصة وهي التي توفّر دقة FHD+ وتأتي من وع IPS LCD بالطبع، الشاشة تقدم تردد 60 هيرتز فقط كما يمكنك أن تتوقع، وتضم الشاشة مستشعر كاميرا وحيد بدقة 8 ميجابيكسل، في حين أن مستشعر البصمة موجود في الجهة الجانبية للهاتف.

يقدّم الهاتف الجديد كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية، 8 ميجابيكسل للكاميرا الثانية وهي كاميرا واسعة جدًا Ultra-Wide، إلى جانب كاميرتي ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكلًا منهما.

يقدّم الهاتف أيضًا معالج سنابدراجون 662 المتوسط إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، وهي ذواكر من النوع المتوسط بلا شك، بالإضافة إلى ذلك فالهاتف يقدّم بطارية بسعة 6,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واتّ.

سعر وموعد توفر هاتف Redmi 9 Power

تم تسعير الهاتف رسميًا في الهند بسعر 150 دولار أمريكي لنسخة 4+64 جيجابايت، في حين أن النسخة الأعلى 4+128 جيجابايت ستأتي بسعر أزيد بمقدار 20 دولار أمريكي تقريبًا، الهاتف سيتوفر في 22 ديسمبر الجاري بالألوان الأزرق، الأخضر، الأسود والبرتقالي، وحتى الآن لا يوجد تأكيد حول موعد التوفر في الوطن العربي، لكن غالبًا ما سيحدث ذلك في الربع الأول من 2021.