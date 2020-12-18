الآن يمكنك التحقق من توافق معالج ابل M1 مع برامج ماك بهذه الأداة المجانية!

مؤخراً قامت ابل بإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة ماك والتي تعمل بمعالجها الجديد Apple M1 المبنى على معمارية ARM تماماً مثل أجهزة الايفون والايباد.

بعد شراء أي من أجهزة ماك الجديدة بمعالج ابل M1 سواء ماك بوك برو أو ماك بوك اير أو ماك ميني من الضروري معرفة البرامج المتوافقة مع هذا المعالج.

لكي تعمل البرامج بكفاءة عالية وتستفيد من قدرات المعالج الجديد يجب أن يتم تحديثها حتى تكون متوافقة معه، وإما سوف يقوم جهاز ماك بتشغيل البرامج غير المتوافقة عبر وسيط عبارة عن محاكي لحل تلك المشكلة.

منذ أن أعلنت ابل عن معالج M1 والشركات جميعها تسابق الزمن من أجل إطلاق الإصدارات الجديدة من برامجها المتوافقة معه وهذا يشمل شركات كبرى مثل أدوبي ومايكروسوفت وغيرهم.

iMobie M1 App Checker .. لمعرفة توافق البرامج مع معالج M1

إذا كنت تمتلك جهاز ماك بمعالج M1 وتود معرفة مدى توافق البرامج المثبتة لديك عند تشغيلها على جهازك، يمكنك الاعتماد على أداة iMobie M1 App Checker.

الأداة مجانية تماماً وتستطيع تحميلها على جهاز ماك الخاص بك، وتحتوي على قاعدة بيانات يتم تحديثها دوماً بكافة البرامج والتطبيقات المتوافقة مع معالج M1.

عند تنزيل الأداة على جهازك، يمكنك عمل فحص للبرامج المثبتة لديك، إذا كان مكتوب بجانبها Universal فهذا يعني أنها متوافقة تماماً مع معالج M1 (ومعالجات إنتل أيضاً).

أما إذا كانت النتيجة Intel 64 فذلك يعني أن البرنامج ليس متوافقاً مع معالج M1 بعد، وإنما يقوم جهازك بتشغيله من خلال المحاكي الخاص بأبل والتي تطلق عليه اسم Rosetta 2.

المميز أيضاً في أداة iMobie M1 App Checker أنها تسمح لك بتشغيل أي من تطبيقات iOS على جهاز M1 Mac عن طريق تصدير ملفات .ipa بسهولة من جهاز الايفون والايباد.

يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا لفتح ملف .ipa وتشغيله على جهاز M1 Mac. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه مجرد ميزة صغيرة للمستخدمين لتجربة شيء جديد، وليس بديلاً عن توافق التطبيق الأصلي للمطور.

تحميل أداة iMobie M1 App Checker

شرح كيفية استخدام الأداة على جهاز ماك: