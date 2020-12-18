بعد “النّمس”.. “كورونا” يُصيب نجمًا جديدًا في “باب الحارة”

كشف النجم السوري الشاب، مصطفى المصطفى، الشهير بشخصية “مزيد فتوح”، في مسلسل “باب الحارة”، عن إصابته بفيروس “كورونا”.

ونشر النجم الشاب، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا؛ أكدّ خلاله إصابته، وقال إنّ الأعراض التي أصيب فيها خفيفة، ودعا الناس إلى عدم الاستخفاف بالمرض، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار “المصطفى” إلى استمراره في أداء شخصية “مزيد فتوح”، في الجزء الجديد من المسلسل، الذي يكتبه مروان ماروق، ويخرجه محمد زهير رجب، بالإضافة إلى مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، الذي حقّق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا، في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أنّ النجم مصطفى الخاني، الشهير بدور “النمس” في مسلسل “باب الحارة”، قد أعلن عن إصابته بفيروس “كورونا”، منذ مدة.

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