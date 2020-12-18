متى يكون العسل مُضرًّا لصحتك؟.. خبيرة روسية تُجيب

قالت خبيرة التغذية الروسية، زهرة بافلوفا، إنّ الإفراط في تناول العسل يُسبّب مشكلات صحية عديدة.

وبررت أخصائية الغدد الصماء الروسية، ذلك؛ باحتواء العسل على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وارتفاع الفركتوز فيه؛ حيث يؤدي إلى إصابة الشخص بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، بالإضافة إلى أنّ العسل يحجب مستقبلات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع.

وأكدّت زهرة بافلوفا صعوبة العثور على عسل طبيعي بنسبة 100% بسبب استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع؛ مما يؤدي لموت النحل.

وأشارت إلى وجود كميات كبيرة من العسل في المتاجر، وبالمقابل لا يوجد في الطبيعة عدد كافٍ من النحل لإنتاج هذه الكميات.

ودعت الناس إلى عدم تناول عسل النحل بشكل مستمر، حتى لا يصابوا بمرض السكري، موضحة أن عسل النحل مادة مطهرة جيدة، ومجدّد ممتاز، ويفيد في علاج العديد من الأمراض.

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