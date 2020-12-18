تعرف على تطبيق Daily Sales Record الاحترافي لتسجيل المبيعات ومتابعة العملاء

كثير من الأعمال تحتاج إلى حلول سلسلة وذكية لتسجيل المبيعات وإدارة العملاء، وهذا الأمر كان منتشرًا في الماضي، فما بالك بمدى الانتشار بعد انتشار فيروس كوفيد 19 وانتقال عدد كبير من الأعمال للعمل إلكترونيًا او عبر الإنترنت فقط؟ هنا تأتي فائدة تطبيق Daily Sales Record والذي يقدّم حلًا متكاملًا لتسجيل المبيعات وإدارة العملاء، هذا بالإضافة لعدد كبير من المميزات الأخرى.

مميزات وخصائص تطبيق Daily Sales Record

تطبيق Daily Sales Record هو تطبيق مجاني وصاعد بقوة، كما أنه متاح على كلًا من أندرويد وiOS، ويتيح التطبيق لك تسجيل كل عملائك وزبائنك عليه وإمكانية الوصول إليهم في أي وقت، إلى جانب إمكانية تسجيل المنتجات الخاصة بك والكمية التي تمتلكها منها وذلك لكي تتابع المخزون أولًا بأول.

يتيح لك التطبيق أيضًا إنشاء الفواتير مباشرةً من خلاله ومن ثم إرسالها للعملاء بكل سهولة، أضف إلى ذلك إمكانية إنشاء تقارير شاملة من خلال التطبيق نفسه ومن ثم حفظها على شكل ملف PDF أو EXCEL أو حتى على شكل ملف نصي عادي وهي ميزة رائعة في تطبيقات إدارة المبيعات والعملاء بلا شك.

حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا حيث جذب أكثر من 180 ألف رائد أعمال لاستخدامه، كما تم تسجيل مبيعات لأكثر من 2,500,000 منتج من خلاله! هذا بالإضافة إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين طلب خواص ومميزات جديدة بشكل مستمر وهذا طبقًا للمعلومات المتاحة في الموقع الرسمي للتطبيق.

يُمكنك أن تتعرف أكثر على التطبيق من الفيديو التالي:

إن كنت تود في تجربة تطبيق Daily Sales Record يُمكنك تحميله من الرابط التالي لنظام أندرويد:

السعر :

مجاني [/price

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أو لنظام iOS:

السعر :

مجاني [/price