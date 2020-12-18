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حريق بمزرعة تشيكية يلتهم دجاجاً بـ 120 ألف دولار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إحدى مزارع الدواجن الواقعة بالقرب من بلدة تشوموتوف حريقاً ضخماً أدى لنفوق حوالي 16 ألف دجاجة تصل قيمتها لحوالي 120 ألف دولار أمريكي.

وقالت السلطات المحلية إنّها تحقق في حريق المزرعة القريبة من جبال الخام الواقعة بالقرب من الحدود الألمانية الذي احتاجت فرق الإطفاء لـ 4 ساعات لإطفائه.

وقدّرت السلطات المحلية الخسائر التي تعرض لها مالكو المزرعة بـ 120 ألف دولار نتيجة نفوق كمية كبيرة من الدجاج وأفراخ الدجاج.

يذكر أنّ الشرطة المحلية لم تكشف حتى إنّ كان الحريق مفتعلاً أم حدث نتيجة ماس كهربائي أدى لحدوث هذه الكارثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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