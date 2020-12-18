إنستغرام يطرح ميزة “مذهلة” للرسائل

في إطار سعيها لتطوير موقعها قامت شركة فيس بوك الأمريكية المالكة لتطبيق إنستغرام بإطلاق ميزة الرسائل المختفية.

وتتشابه الميزة الجديدة مع الميزة الموجودة في تطبيق سناب شات، حيث إنّ وضع الاختفاء سيجعل الرسالة تختفي في دردشة إنستغرام فور مشاهدتها من الطرف الآخر.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستتيح للمستخدم اختيار الشخص الذي يرغب بتفعيل ميزة الرسائل المختفية معه.

ولتفعيل الميزة الجديدة يجب على المستخدم فتح تطبيق إنستغرام، والانتقال للرسائل المباشرة DMs، ثم فتح الدردشة مع المستخدم الذي ترغب بتمكين وضع الاختفاء معه، وفي النهاية ستظهر رسالة مرر الشاشة للأعلى لتفعيل وضعية الاختفاء.

ويمكن للمستخدم إلغاء تفعيل الميزة الجديدة من خلال التمرير للأعلى مرة أخرى من أسفل الدردشة، أو النقر فوق إيقاف ميزة تشغيل وضع الاختفاء، وبمجرد تنشيط هذا الوضع ستختفي جميع رسائل المستخدم عند خروجه من الدردشة، ولن يكون بإمكانه رؤيتها مرةً أخرى.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية طلبت من المستخدمين تحديث التطبيق للنسخة الأحدث حتى يتمكنوا من الاستفادة من ميزة الرسائل المختفية.

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