هاتف جديد من Redmi بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت شركة Redmi الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه Redmi 9 Power.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة تتراوح ما بين 64 و512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع عبر منفذ USB-C، ويمكن شحنها عبر شاحن بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 22 ديسمبر الجاري بسعر 150 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية