فيفو تطلق إصداراً جديداً من هاتف Vivo Y30

أطلقت شركة فيفو الصينية إصداراً جديداً من هاتف من هاتف Vivo Y30 أطلقت عليه Y30 Standard Edition.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Fun Touch.

وزودت الشركة الصينية الإصدار الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن عن طريق منفذ Micro USB، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 215 دولارا أمريكيا.

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