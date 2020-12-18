خبراء طبيون: أعراض لقاح كورونا تشبه أعراض الإصابة

أشار تقرير لشبكة “abc” الأميركية إلى أن مسؤولي الصحة العامة يحذرون من أن الذين يأخذون اللقاح يشعرون بأعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد الحقن، وهذا أمر طبيعي”.

ونقل التقرير عن الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي في جامعة فاندربيلت، قوله إنه لا يمكن الإصابة بكورونا من اللقاح، موضحا أن الآثار الجانبية هي مظهر من مظاهر بدء نظام المناعة في العمل.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الجانبية طويلة المدى للقاحات نادرة جدا، وأن ردود الفعل السيئة غالبا ما تحدث في غضون أسابيع قليلة من تلقي حقنة اللقاح، ومن المرجح أن تكون الآثار الجانبية أسوأ في غضون الـ24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الحقن.

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