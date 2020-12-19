جدل في الجزائر حول “فتل” الكسكسي

أثار تصريح لوزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة بن دودة، حول قولها إن النساء اللواتي لا يحسن “فتل” الكسكسي يشكلن تهديدا على العائلة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تصريح بن دودة، تزامنا مع تصنيف “الكسكسي”،ضمن التراث العالمي اللامادي لدول الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب.

وأوضحت وزيرة الثقافة الجزائرية، خلال كلمتها في مهرجان “أيام الكسكس” في دورته الثالثة، بأن “المرأة التي لا تحسن تحضير الكسكس، أي عملية تحويله من دقيق إلى كسكسي قبل طهيه، تمثل تهديدا لعائلتها”.

وعلّلت الوزيرة، بقولها، أن ارتباط هذه المادة الأساسية بطبيعة المنطقة الفلاحية والثقافية.

واعترفت بن دودة، بأنها ليست ماهرة في “فتل” الكسكسي”، بالرغم من إنها حاولت مرارا وتكرارا “فتل”.

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