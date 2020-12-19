الأصفر الشمسي.. من الألوان الرائجة للعام 2021

أعلن معهد الألوان “بانتون” عن الألوان الرائجة للعام الجديد 2021، وهي في عام: Ultimate Gray و Illuminating.

وأوضح المعهد الأميركي، أن الألوان عبارة عن درجة رمادي ودرجة أصفر شمسي.

وأشار “بانتون”، إلى أن هذه الألوان تمتاز بأنها عملية ودافئة وتدعو للتفكير العميق وتبعث على التفاؤل والأمل والتطلع لانقشاع الغيوم وشروق الشمس.

وأضاف خبراء المعهد الأمريكي، أنّ الدرجتين اللونيتين الجديدتين تتناغمان مع بعضهما البعض بشكل رائع؛ حيث تكتمل درجة الرمادي الباردة بدرجة الأصفر الشمسي الدافئة، ما يخلق تباينا مثيرا، بحسب ما نقله موقع صحيفة العرب اللندنية.

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