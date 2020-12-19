أيام قرطاج السينمائية يُكرّم الفنان عبدالعزيز مخيون

كرّم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته 31، الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن مجمل الأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية.

وأعرب الفنان المصري عن سعادته، خلال كلمته: “سعيد بتكريمي في مهرجان قرطاج الذي يحاول أن يساعد على استمرار الحياة والفن رغم كل الصعوبات، وتكريمي أراه هو الأكبر بالنسبة لي بسبب عراقة هذا المهرجان الذي يعرف صناعه كيف يفرقون بين الفن الحقيقي والفن الكاذب، ولا أجد كلمات تعبر عن شكرى للقائمين عليه”.

وشهِد المهرجان في دورته الاستثنائية، تكريم أحد رموز الثقافة في تونس الراحل الشاذلي القليبي، وهو أحد مؤسسي مهرجان أيام قرطاج السينمائية وتسلمت زوجته الجائزة.

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