متى يكون شرب الماء الدافئ بالليمون مفيدًا؟

تنصح الدكتورة يكتيرينا يانج، أخصائية أمراض الغدد الصماء، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة عصير المعدة بشرب الماء مع الليمون.

ونصحت يانج، بشرب كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، قبل 20-30 دقيقة من تناول الطعام، لأن هذا المشروب يحفز خلايا بطانة المعدة لإفراز حمض الهيدروكلوريك، الضروري لهضم الطعام بصورة جيدة وكذلك إفراز الإنزيمات اللازمة لعملية الهضم، وفق ما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن “نوفوستي”.

وحذرت من استخدام الماء البارد أو المثلج في ذلك، كما حذرت الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة والأمعاء وقرحة المعدة والاثني عشر من شرب الماء مع الليمون. وأضافت، يمكن أن يسبب مشروب الماء مع الليمون تلف مينا الأسنان، لذلك يفضل تناول مثل هذا المشروب باستخدام قصبة الشرب.

وتضيف الخبيرة، الليمون، هو أبسط خيار وينتشر على نطاق واسع، ويمكن استبداله بالجريب فروت أو خل الرمان (ملعقة صغيرة أو ملعقتين في كوب ماء دافئ). ويمكن أيضا استخدام عصير الثمار الحامضة.

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