هاتف شاومي مي 11 سيقدم شاشة بأداء أعلى من شاشة آيفون 12 برو!

طبقًا لتقرير جديد صادر عن أحد المصادر الصينية الموثوقة فهاتف شاومي مي 10 سيقدّم شاشة أكثر من رائعة، والتقرير قد ذكر أن هذه الشاشة تتفوق على هاتف آيفون 12 برو من حيث الأداء والمواصفات! وهو أمر مثير بلا أدنى شك!

هل تتفوق شاشة هاتف شاومي مي 11 على آيفون 12 برو؟

شاشة مي 11 ستكون من نوع OLED من تطوير سامسونج، وستقدم هذه الشاشة دقة تصل إلى QHD+ وهي دقة ممتازة بلا شك، وهذه الشاشة ستدعم أيضًا تردد 120 هيرتز كما أنها ستدعم ألوان 10bit، هذا بالإضافة إلى أن سطوعها سيصل إلى 1500cd/m2!

هذه الشاشة ومن حيث المواصفات والأرقام تتفوق على شاشة آيفون 12 برو بالفعل، لكن لا نهمل أن هذه الشاشة لا تتفوق بالتبعية على هاتف نوت 20 ألترا، حيث أن هذا الهاتف قد أتى بسطوع 1600cd/m2 وبدقة أعلى، في حين أن آيفون 12 برو -ومن حيث السطوع- كان أقل مع 1200cd/m2.

إضافة إلى ما سبق فالهاتف لن يتفوق فقط من حيث الشاشة، هذا حيث أنه سيقدّم أيضًا معالج سنابدراجون 888 الأحدث، وهو في حد ذاته تفوق على جالكسي S21 والذي سينطلق لمعظم أنحاء العالم بمعالج إكسينوس والذي لا نعرف بعد مدى جودته خصوصًا مع المشاكل التي واجهت إكسينوس في الماضي.

بالحديث عن مواصفات هاتف شاومي مي 11 فهو أيضًا سيأتي مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 الأحدث والأقوى، إلى جانب سعة تخزينية 128 جيجابايت من النوع الأحدث والأقوى أيضًا وهو UFS 3.0! الهاتف أيضًا سيتفوق من حيث الكاميرات، حيث سيقدم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر أمامي بدقة 20 ميجابيكسل، وحتى الآن لا نعرف كافة تفاصيل الكاميرات بالطبع.

أخيرًا، سيقدّم الهاتف بطارية بسعة 4780 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 50 واتّ مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واتّ، وهذه الأرقام تكشف لنا دون أدنى شك أن هذا الهاتف سيكون منافسًا شرسًا من جميع النواحي.