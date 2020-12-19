معالج ابل A14 في ايفون 12 يتفوق على معالج سناب دراغون 888 الجديد!

معالج كوالكم سناب دراغون 888 سيكون هو المعالج المتواجد في هواتف الأندرويد الراقية في عام 2021 القادم، والآن ظهرت أولى اختبارات الأداء له مقارنة مع معالجات أخرى مثل معالج ابل A14 الموجود في هواتف ايفون 12.

موقع AnandTech الشهير قام بنشر نتائج اختبارات الأداء لمعالج كوالكم سناب دراغون 888 على منصة Geekbench 5 التي تقيس أداء المعالج الرئيسي، ومنصة GFX Bench التي تقيم أداء معالج الرسوميات.

على منصة Geekbench 5 حصل معالج كوالكم سناب دراغون 888 على نتيجة 1135 نقطة في اختبار النواة الواحدة ونحو 3800 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

أما معالج ابل A14 المتواجد ضمن سلسلة هواتف ايفون 12 فقد حصل على 1600 نقطة في اختبار النواة الواحدة ونحو 4190 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة متفوقاً على معالج كوالكم الجديد.

أما في اختبار GFX Bench الذي يقيس أداء معالج الرسوميات فقد حقق معالج سناب دراغون 888 نتيجة 86 إطار في الثانية، في حين وصل معالج A14 إلى نتيجة 102 إطار في الثانية.

تعليقاً على تلك النتائج، يقول موقع AnandTech أن معالج كوالكم سناب دراغون 888 قد لا يصل إلى نفس النتائج القصوى في معالج ابل A14، لكن بالأخذ في الاعتبار استهلاك الطاقة نجد أن معالج كوالكم سوف يقدم استمرارية للأداء الأقصى تفوق معالج ابل.

أيضاً من الملاحظ كما نرى في النتائج تطور كبير في معالج الرسوميات لدى كوالكم، وبشكل عام فقد تطور معالج كوالكم الجديد بنسبة 25% على مستوى المعالج الرئيسي و 35% على مستوى دعم الرسوميات وهو ما بدى واضحاً من النتائج.

معالج سناب دراغون 888 لم يصدر بعد في أي من الهواتف الذكية الرسمية حتى الآن، وإنما تم اختباره في هاتف مخصص تابع لشركة كوالكم. سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S21 قد تكون أولى الهواتف الحاملة لهذا المعالج العام المقبل.