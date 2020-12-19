40 من عملاء “مايكروسوفت” تعرضوا لاختراق إلكتروني

كشفت شركة مايكروسوفت أن أكثر من 40 من عملائها بالولايات المتحدة ودول سبعة أخرى حول العالم تعرضوا للاختراق وتأثروا بالقرصنة الضخمة.

وأوضحت الشركة وفق -ما نقلت عربي 21- الجمعة، أن الدول هي ” كندا المكسيك، وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا في أوروبا وإسرائيل والإمارات”، لافتة أن عدد الضحايا ونطاق الهجوم الإلكتروني في زيادة.

وقالت الشركة إن هناك برمجيات خبيثة في أنظمتها على صلة بالهجوم الالكتروني منها برمجيات “سولارويندز”، مؤكدين عزلها وحذفها، مشيرة إلى أن تحليل تسجيلات الانترنت أظهر متسللين يشتبه أنهم من روسيا اخترقوا أنظمة شركة أمريكية لتقديم خدمات الانترنت وحكومة محلية في ولاية أريزونا، ضمن إطار حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق.

وبينت الشركة أن السجلات أفصحت عن أن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية كانت من بين أهداف عملية الاختراق بين مؤسسات ومنظمات أخرى فالولايات المتحدة.

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