علاج رخيص وفعّال لحبّ الشباب.. وصفة طبيبة أمريكية

أكدّت طبيبة الأمراض الجلدية، دبيرا غاليمان، من جامعة “ماونت سيناي”، الأمريكية، قدرة اللاصقات الطبية على علاج حبّ الشباب والبثور.

وقالت الطبيبة الأمريكية إنّ اللاصقات الطبية تُقلّل البكتريا والالتهابات، وتمتص السوائل الزائدة، وتفرغ المنطقة المصابة من الأوساخ والزيوت وتقوم بتحويلها إلى هلام.

وأشارت “غاليمان” إلى أنّ فعالية هذه اللاصقات تكون أفضل عندما يتم تطبيقها بعد العلاج الموضعي بحمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

ولحماية البشرة من حبّ الشباب؛ أوصت الطبيبة الأمريكية باستخدام المنتجات التي لا تهيج البشرة والتي تضم مكونات مضادة للبكتريا، بالإضافة إلى العناية بنظافتها وإزالة المكياج عنها لتجنب نشوء البثور، وحبّ الشباب.

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