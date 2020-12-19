منوعات

علاج رخيص وفعّال لحبّ الشباب.. وصفة طبيبة أمريكية

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت طبيبة الأمراض الجلدية، دبيرا غاليمان، من جامعة “ماونت سيناي”، الأمريكية، قدرة اللاصقات الطبية على علاج حبّ الشباب والبثور.

وقالت الطبيبة الأمريكية إنّ اللاصقات الطبية تُقلّل البكتريا والالتهابات، وتمتص السوائل الزائدة، وتفرغ المنطقة المصابة من الأوساخ والزيوت وتقوم بتحويلها إلى هلام.

وأشارت “غاليمان” إلى أنّ فعالية هذه اللاصقات تكون أفضل عندما يتم تطبيقها بعد العلاج الموضعي بحمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

ولحماية البشرة من حبّ الشباب؛ أوصت الطبيبة الأمريكية باستخدام المنتجات التي لا تهيج البشرة والتي تضم مكونات مضادة للبكتريا، بالإضافة إلى العناية بنظافتها وإزالة المكياج عنها لتجنب نشوء البثور، وحبّ الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك