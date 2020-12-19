مذكرات إسحاق نيوتن بيعت مقابل 500 ألف دولار

كشفت دار سوذبي للمزادات التي تمتلك مذكرات كتبت بخط اليد تعود للعالم إسحاق نيوتن ان المذكرات تم بيعها في مزاد علني بنحو 511 ألف دولار والتي تتحدث عن الهرم الأكبر في مصر.

وذكرت الدار أسباب تدمير الأوراق التي تعود إلى نحو ثمانينيات القرن الـ16 وان هناك حريق وقع في مكان تواجدها تسبب بحرق أجراء منها او معظمها ولكن دار سوذبي قالت إن الأوراق “تم حفظها بخبرة”.

وتحتوي المذكرات على مجموعة متنوعة من الموضوعات التي التزم الصمت بشأنها خلال حياته ، وكتبت بعدة لغات مختلفة الإنجليزية واللاتينية واليونانية والعبرية.

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