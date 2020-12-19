انتعاش تجارة “حليب الحمير” في ألبانيا.. والسبب “كورونا”

شهدت ألبانيا، في الفترة الأخيرة، إقبالاً كبيراً على شراء حليب الأتان، وذلك بعد انتشار شائعات تتحدث عن دوره في الوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.

وبسبب هذا الإقبال؛ ارتفع سعر ليتر الحليب الواحد إلى 50 يورو، في بلدٍ يبلغ متوسط دخل مواطنيه 400 يورو.

وقال أحد مالكي مزرعة لحليب الأتان، إنّ حليب أنثى الحمار يُقوي الجهاز المناعي، وإنّ الطلب عليه ازداد، بعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الـ45 ألف إصابة.

ويعد إنتاج حليب الحمير هامشيًا، ويقتصر على مزرعتين تضمان عشرات الحمير فقط.

يذكر أنّ ألبانيا، التي تحتوي على 50 ألف حمار، شهدت تراجعًا في أعداد الحمير، خلال الفترة الماضية؛ بسبب التصحُّر والتمدّد الحضاري، وتحديث الأنماط الزراعية.

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