مرسيدس تتحضر لإطلاق سيارة كهربائية منافسة لسيارات تسلا

تسربت بعض البيانات والمعلومات حول سيارات مرسيدس الصديقة للبيئة والتي بدأت باختبارها مؤخراً ومن المتوقع أن تنافس سيارات تسلا الشهيرة، ويمكن لتصميمها أن يجمع ما بين تصميم EQA وبين GLA الشهيرة بحسب الصور المسربة للسيارة.

وستحصل واجهة القيادة من الداخل على شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد قبالة الركاب من الأمام، وعلى كامل عرض الواجهة تقريباً وزودت بمقود رياضي مكسو بالجلد مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة فضلاً عن لوحة تحكم لمسية موضوعة يمين السائق.

وتتمتع السيارة بمعدل تسارع عال وثبات كبير على الطرقات المكسوة بالثلوج أو الجليد، وتطور مرسيدس 6 نماذج من السيارات الكهربائية من بينهم سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارات من الفئة A الاقتصادية، وسيارات من الفئة S الفاخرة.

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