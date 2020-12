وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن أستاذ شهير بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح بعد اتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية “تجارة الموت”.

وكشف جهاز الكسب غير المشروع أن أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق على كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيها عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئه في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2010 و2011 و2017 و2018.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ضم كلا من زوجة المتهم وأولاده الـ5، وكل من استفاد من تربحه لتنفيذ الحكم بالرد في أموالهم، وفقا لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وعجز المتهم عن إثبات مصدر دخله، وفقا لهيئة الرقابة الإدارية، التي كشفت عن قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية “الكلى” لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي.

The post جزار البشر.. أستاذ جامعي مصري متهم بـ«تجارة الموت» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا