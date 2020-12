شركة كيا تُعدل إحدى أجمل سياراتها رباعية الدفع «Seltos»

بعد أن لاحظت شركة كيا للسيارات الإقبال الكبير على سيارة Seltos العام الجاري، قررت إدخال بعض التحسينات والتعديلات على هذه المركبة.

وتبعا للخبراء في كيا فإن التعديلات أدخلت على نماذج Seltos المجهزة بمحركات 2.0 MPI التي أتت بعزم 149 حصانا ومحركات 1.6 T-GDI التوربينية بعزم 177 حصانا، وشملت التعديلات العديد من الخصائص الفنية والتقنية لهذه السيارات.

وخارجيا حصلت السيارات المعدلة على خطوط إضاءة جانية مميزة أسفل غطاء المحرك، كما اكتسبت شبكا أماميا مزينا بإطارات بارزة من الكروم اللماع.

وزودت هذه المركبات بميزة تنبيه السائق لوجود ركاب في المقاعد الخلفية، وحصلت على أنظمة مولتيميديا جديدة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Apple CarPlay و Android Auto، وظهرت فيها مآخذ USB إضاقية لشحن الإلكترونيات، وتغيير تصميم واجهة القيادة، إذ حصلت الواجهة على شاشات جديدة وعدادات قيادة إلكترونية محاطة بإطار بارز موحد.

أما نسخ +Premium من هذه السيارات فجهزت أيضا بنظام متطور لتجنب الاصطدامات الأمامية أثناء السير على الطرقات، ونظام أمان حديث لتجنب الحوادث على تقاطعات الطرق.

وتأتي هذه السيارات بهيكل أنيق بطول 4 أمتار و37 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم، وبقمرة مجهزة بمقاعد مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية متطورة، بحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

