تطبيق Zoom يوفر ميزات جديدة لمستخدميه خلال رأس السنة

كشف القائمون على تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو عن الميزات التي سيحصل عليها التطبيق خلال أيام عطل رأس السنة أهمها استخدام التطبيق بحرية أكثر لتمكن الأشخاص من التحدث مع اقربائهم، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

وكان الحد الأقصى لمدة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية عبر التطبيق محددة بـ40 دقيقة وستزال القسود الزمنية على المكالمات في الفترة ما بين 17 و19 ديسمبر الجاري، وكذلك ما بين 23 و26 ديسمبر، وما بين 30 ديسمبر الجاري و2 يناير المقبل.

وسيأتي التحديث للمستخدمين بشكل تلقائي ولن يتوجب على مستخدمي التطبيق اتخاذ أية إجراءات إضافية، يذكر أن تطبيق Zoom يعد الآن من بين أكثر التطبيقات استخداماً بسبب فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا